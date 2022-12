Er is voldoende aardgas voor België, ook bij extreem koud weer. Dat verzekert Fluxys, de beheerder van het aardgasnet in ons land. Het bedrijf ontkent mogelijke bevoorradingsproblemen.

Fluxys reageert op het bevoorradingsrapport dat de federale regering ontving, en waarin de administratie waarschuwt voor een gastekort bij een strenge winter. In dat geval zou er geen invoer zijn uit het Verenigd Koninkrijk, aldus het rapport. Dat bericht staat vrijdag in De Tijd en L'Echo.

Beide kranten voegden er wel aan toe dat de topministers vraagtekens plaatsten bij de geloofwaardigheid van de analyse van de administratie. Er zouden fouten staan in het rapport, klinkt het.

-11 graden Celsius

Volgens Fluxys is er geen sprake van een mogelijk bevoorradingsprobleem. 'We willen geruststellen. Er is geen enkel probleem met de bevoorradingszekerheid', aldus Fluxys-woordvoerder Laurent Remy in een reactie op het bericht.

Dat is ook het geval bij extreem koud weer. 'Zelf bij -11 graden is er voldoende piekcapaciteit, ook zonder gas uit het Verenigd Koninkrijk', aldus de Fluxys-woordvoerder. 'Er is voldoende gasaanvoer uit Noorwegen, van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en er is de gasopslag in Loenhout'.

Bij Fluxys wijzen ze erop dat -11 graden een extreme situatie is, die voor het laatste voorviel tien jaar geleden. 'Maar ook dan komen we zonder problemen toe.'

Lager verbruik

Bovendien gebruiken gezinnen en bedrijven beduidend minder aardgas sinds deze zomer, als gevolg van de hoge prijzen. 'Het verbruik ligt sinds augustus 17,5 procent lager'.

