De fiscus heeft vorig jaar een recordaantal bankrekeningen van belastingplichtigen ingekeken. Hij wil achterhalen achterhalen of mensen met belastingschulden ergens nog een rekening verbergen, om er dan beslag op te leggen, schrijft De Tijd vrijdag.

Al in 2014 is bij de Nationale Bank van België een register geopend met alle Belgische bankrekeningnummers van mensen, bedrijven en andere rechtspersonen. De fiscus mag die databank, het Centraal Aanspreekpunt, gebruiken voor onderzoeken naar belastingfraude en om belastingen te innen. In het eerste jaar deed de fiscus dat nog maar 2.722 keer, in 2015 al 9.946 keer, en het voorbije jaar 41.280 keer. En in de eerste helft van dit jaar ook al 26.219 keer. Dat heeft echter niets te maken met de strijd tegen de (grote) belastingfraude. De Bijzondere Belastinginspectie, die de grote fraude aanpakt, dook vorig jaar 927 keer in bankrekeningen. Dat is minder dan de vorige jaren: 1.016 keer in 2018 en zelfs nog 1.828 keer in 2017. De gewone belastingcontroleurs van de administratie van de Fiscaliteit deden het vorig jaar 'slechts' 2.187 keer, tegenover 2.139 keer het jaar voordien. Het is vooral de administratie van de Inning en Invordering die vorig jaar 38.161 keer het register van de bankrekeningnummers heeft doorzocht. Dat gebeurde in 2016 nog niet half zo veel: slechts 15.360 keer. Die administratie is bevoegd om belastingen snel te innen en acties te ondernemen tegen wanbetalers met belastingschulden. Ze heeft vorig jaar ook nog eens 51.338 vragen om inlichtingen verstuurd naar de financiële instellingen.