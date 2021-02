Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gaat het weer mogelijk maken belastinginspecteurs en politiespeurders samen fraudedossiers te laten onderzoeken. Het Charter van de belastingplichtige verbiedt dat sinds 1986, maar Van Peteghem gaat het charter aanpassen.

De CD&V-minister wil dat politie en belastinginspecteurs in gemengde onderzoeksteams, onder leiding van een magistraat, kunnen samenwerken op ernstige fiscale fraudezaken. Van Peteghem merkt op dat er in de strijd tegen sociale fraude geen bezwaar is tegen een samenwerking van sociale inspectiediensten en politiespeurders.

Het Charter van de belastingplichtige is ruim drie decennia geleden ingevoerd na wantoestanden toen belastingambtenaren en politiespeurders samen op pad gingen. Ze zouden soms belastingplichtigen onder druk hebben gezet met het dubbele petje dat ze droegen als taxateur en gerechtelijk speurder. Tien jaar geleden al hekelde de Europese Raad in een rapport dat het charter de strafrechtelijke onderzoeken naar financiële delinquentie in België belemmert. De parketten zijn ook vragende partij voor een versterking van de belastinginspecteurs omdat er te weinig politiespeurders zijn om alle grote fraudedossiers te onderzoeken.

