Op Nationale Vrouwendag pleit de feministische actiegroep en denktank Furia voor een welzijnsbegroting, een begroting met het Bruto Nationaal Welzijn als uitgangspunt in plaats van economische groei. Furia ging daarvoor de mosterd halen in Nieuw-Zeeland, dat al eerder dit jaar zo'n welzijnsbegroting invoerde.

Vrouwen nemen zowel thuis als professioneel het leeuwenaandeel van de zorg voor hun rekening. Veelal niet of weinig betaald. "Nochtans is al dat zorgende werk cruciaal om de samenleving draaiende te houden, maar blijft het onzichtbaar in het Bruto Nationaal Product, wat nog altijd dé maatstaf is voor economen en beleidsmakers. Wij pleiten daarom voor een andere maatstaf: het Bruto Nationaal Welzijn dat de mens centraal stelt in plaats van economische groei of consumptie", zegt Furia-woordvoerster Sofie De Graeve.

Meer Bruto Nationaal Welzijn realiseren vraagt volgens Furia een integrale welzijnsbegroting. "En dat is veel meer dan gewoonweg meer middelen voor de portefeuille welzijn. Het is een begroting die welzijn als uitgangspunt neemt voor alle beleidsdomeinen", zegt De Graeve.

Furia ziet vijf belangrijke pijlers voor zo'n welzijnsbegroting: kwalitatief werk waarvan je financieel onafhankelijk kan leven; een overheid die zelf voldoende, toegankelijke en kwalitatieve publieke diensten aanbiedt; een gezondheidszorg die inzet op preventie, tijd om te zorgen en mentaal welbevinden; een klimaatbeleid dat de opwarming tegengaat en een gezond leefmilieu creëert en tot slot: structurele maatregelen om ongelijkheid en discriminatie aan te pakken.

"Dat is geen utopie. Dit voorjaar voerde Nieuw-Zeeland als eerste land ter wereld een welzijnsbegroting in. Welzijn is er de belangrijkste begrotingsprioriteit en alle ministeries moeten een beleid ontwikkelen dat in de eerste plaats het welzijn van de burgers ten goede komt. In praktijk heeft de Nieuw-Zeelandse regering miljarden geïnvesteerd in mentale gezondheid, een schoner milieu, duurzaam ondernemen, steun aan minderheden en in de strijd tegen geweld op vrouwen en tegen kinderarmoede. Wij willen onze regering vragen om daaraan een voorbeeld te nemen", zegt Sofie De Graeve.