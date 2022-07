Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Federal Reserve of Fed, heeft woensdag het belangrijkste rentetarief opnieuw met 0.75 procentpunt verhoogd. Op die manier wil de Fed de stijgende inflatie onder controle krijgen.

De inflatie in de VS is in juni opgelopen naar meer dan 9 procent, dat is het hoogste niveau in meer dan 40 jaar. Die inflatie wordt vooral gestuwd door de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de hogere prijzen van levensmiddelen en goederen en diensten.

Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt, de grootste renteverhoging sinds 1994. Daarvoor werd de rente ook al twee keer verhoogd. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd. Na vier renteverhogingen zal de rente vanavond uitkomen op een vork van 2,25 tot 2,5 procent.

Met de hogere rentevoet wordt het duurder om geld te lenen, waarmee de Fed de economie wil vertragen. De maatregelen verzwakken echter ook de economische groei, waardoor de vrees voor een recessie wordt aangewakkerd.

