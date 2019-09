Gisteren en vandaag moest de Fed, de Amerikaanse centrale bank, onverwacht meer dan 120 miljard dollar in de Amerikaanse geldmarkten pompen. Zo'n operatie had ze sinds de crisis niet meer moeten ondernemen.

