De Amerikaanse centrale bank (Fed) handhaaft het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten, maar mogelijk volgt er later een renteknip.

De meeste beleggers waren ervan uitgegaan dat de rente door de koepel van centrale banken in de VS op 2,25 tot 2,5 procent zou blijven.

De Fed verliet woensdag wel het traditionele pleidooi van 'geduld' voor een volgende renteaanpassing, maar benadrukte dat de economische onzekerheden zijn toegenomen en dat de instelling 'zal optreden zoals ze moet om de groei te ondersteunen'. Dat houdt in dat ze bereid is om haar rentebeleid te versoepelen. Het is meer dan tien jaar geleden dat de rente nog werd verlaagd.

De Amerikaanes president Donald Trump pleit al langer voor een renteverlaging. Volgens de Fed denken acht van de zeventien beleidsmakers dat een renteverlaging dit jaar nodig is.

Sinds 2015 verhoogde de Fed de rente negen keer. Inmiddels staat de economische groei in de VS onder druk, vooral door de handelsspanningen met China.

In Europa sprak Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), eerder deze week over mogelijke renteverlagingen en andere extra stimuleringsmaatregelen voor de Europese economie.