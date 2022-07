De Europese vakbondskoepel (ETUC) pleit voor wetgeving die een maximumtemperatuur op de werkplek vastlegt in Europa.

'Twee werknemers zijn in Spanje vorige week om het leven gekomen ten gevolge van de hitte. In Frankrijk, waar geen plafond is voor de maximumtemperatuur op het werk, zijn in 2020 twaalf mensen om het leven gekomen bij arbeidsongevallen die te wijten waren aan de hitte', aldus de vakbonden in een persbericht.

De vakbonden hekelen dat slechts een aantal Europese landen wetgeving ingevoerd heeft die werknemers moet beschermen tijdens hittegolven. Die wetgeving is overigens erg verschillend van land tot land.

Zo mogen in België werknemers met fysiek zeer zwaar werk niet werken wanneer de temperatuur boven de 22 graden Celsius stijgt. In Hongarije ligt die grens 5 graden hoger, terwijl Slovenië een plafond hanteert van 28 graden Celsius voor alle soorten arbeid.

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat de optimale temperatuur op een werkplek tussen 16 en 24 graden Celsius ligt.

