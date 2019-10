De Europese Commissie lanceert een innovatienetwerk voor de culturele en creatieve sector. "De culturele en creatieve industrie is het unique sellingpoint van Europa."

Het European Institute for Innovation and Technology (EIT) wil vanaf 2022 zijn werking uitbreiden met een netwerk voor de culturele en creatieve industrie. Op dit moment telt het EIT acht netwerken of innovation communities. Daaronder zitten onder meer EIT Health, EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility.

...