Met een no-dealbrexit zal de Europese auto-industrie de komende vijf jaar zo'n 110 miljard euro aan handel zien verdwijnen. Daardoor staan 1 op de 15 jobs in de EU en in het Verenigd Koninkrijk op het spel. Daarvoor waarschuwen 23 Europese en Britse automobielfederaties.

De 23 Europese en Britse automobielfederaties, waaronder de Belgische FEBIAC, roepen de brexitonderhandelaars vijftien weken voor de transitieperiode eindigt op om een no-dealbrexit te vermijden en om een ambitieus vrijhandelsverdrag overeen te komen.

Zonder een brexitdeal op 31 december zullen zowel het VK als de EU handel moeten drijven onder de regels van de World Trade Organisation (WTO). Daaronder vallen invoerrechten van 10 procent op auto's en tot 22 procent op bestelwagens en vrachtwagens. Die tarieven zullen zeker doorgerekend worden naar de klanten waardoor voertuigen duurder worden, er minder keuze zal zijn en de vraag zal dalen, klinkt het in de mededeling.

Bovendien zullen autoleveranciers en hun producten worden getroffen door de importtarieven. Daardoor wordt de productie duurder of zullen onderdelen uit andere concurrerende landen geïmporteerd worden.

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat door die invoerrechten van 10 procent de komende vijf jaar drie miljoen minder voertuigen gemaakt zullen worden. Dat komt neer op een verlies van 52,8 miljard euro voor Britse fabrieken en 57,7 miljard euro voor fabrieken die in de EU gevestigd zijn. Ook de leveranciers zouden hieronder lijden.

De automobielfederaties wijzen er verder op dat de sector al zwaar getroffen is door de coronapandemie. Voor de pandemie werden in de EU en in het VK 18,5 miljoen voertuigen per jaar geproduceerd. Dit jaar zijn dat er al 3,6 miljoen minder door de coronacrisis.

Een ambitieuze vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is van cruciaal belang voor het succes van de Europese auto-industrie, stellen de ondertekenaars. Ze wijzen er ook nog op dat de sector een van de belangrijkste troeven is van Europa omdat hij 'miljoenen mensen tewerkstelt en welvaart voor iedereen creëert'.

De 23 Europese en Britse automobielfederaties, waaronder de Belgische FEBIAC, roepen de brexitonderhandelaars vijftien weken voor de transitieperiode eindigt op om een no-dealbrexit te vermijden en om een ambitieus vrijhandelsverdrag overeen te komen.Zonder een brexitdeal op 31 december zullen zowel het VK als de EU handel moeten drijven onder de regels van de World Trade Organisation (WTO). Daaronder vallen invoerrechten van 10 procent op auto's en tot 22 procent op bestelwagens en vrachtwagens. Die tarieven zullen zeker doorgerekend worden naar de klanten waardoor voertuigen duurder worden, er minder keuze zal zijn en de vraag zal dalen, klinkt het in de mededeling. Bovendien zullen autoleveranciers en hun producten worden getroffen door de importtarieven. Daardoor wordt de productie duurder of zullen onderdelen uit andere concurrerende landen geïmporteerd worden. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat door die invoerrechten van 10 procent de komende vijf jaar drie miljoen minder voertuigen gemaakt zullen worden. Dat komt neer op een verlies van 52,8 miljard euro voor Britse fabrieken en 57,7 miljard euro voor fabrieken die in de EU gevestigd zijn. Ook de leveranciers zouden hieronder lijden. De automobielfederaties wijzen er verder op dat de sector al zwaar getroffen is door de coronapandemie. Voor de pandemie werden in de EU en in het VK 18,5 miljoen voertuigen per jaar geproduceerd. Dit jaar zijn dat er al 3,6 miljoen minder door de coronacrisis. Een ambitieuze vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is van cruciaal belang voor het succes van de Europese auto-industrie, stellen de ondertekenaars. Ze wijzen er ook nog op dat de sector een van de belangrijkste troeven is van Europa omdat hij 'miljoenen mensen tewerkstelt en welvaart voor iedereen creëert'.