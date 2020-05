De Europese Commissie heeft maandagavond het licht op groen gezet voor het optrekken van het maximumbedrag van de achtergestelde coronalening voor bedrijven naar 2 miljoen euro. Aan de verhoging van het plafond zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Dat meldt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

De achtergestelde leningen zijn bedoeld voor start-ups, scale-ups, kmo's en zelfstandigen die kampen met de gevolgen van het coronavirus. Zij kunnen op die manier een lening krijgen op een termijn van 3 jaar. Als er ook een private investeerder optreedt, zijn zelfs leningen tot 3,5 miljoen euro toegelaten, voegt de minister er aan toe.

'Vanaf 5 mei konden de bedrijven al een aanvraag indienen voor een lening tot 800.000 euro. Omdat voor sommige bedrijven die bovengrens te laag is, werd verder onderhandeld met de Europese Commissie om hogere leningen toe te laten', luidt het in de persmededeling.

Voor de leningen boven de 800.000 euro aan start-ups en scale-ups wordt een gecombineerde rentevoet gehanteerd. Tot 800.000 euro gaat het om een converteerbare achtergestelde lening op 3 jaar aan 5 procent, daarboven wordt dat een achtergestelde lening op 3 jaar met een minimumrente van 6 procent. Voor kmo's en zelfstandigen is een vaste rentevoet van 4,5 procent voorzien voor het volledige bedrag tot 2 miljoen euro.

Bedrijven die al een lening van 800.000 euro aangevraagd hebben, kunnen het bedrag van de aanvraag verhogen.

