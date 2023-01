België heeft recht op 4,5 miljard euro uit het Europese herstelfonds, maar ons land stelt de vraag voor de betaling van een eerste schijf van 847 miljoen euro voorlopig uit.

De lidstaten hebben zelf de timing van de uitbetaling in handen en uitstel hoeft geen afstel te betekenen. België heeft in principe de tijd tot eind 2026, als het Europese herstelfonds afloopt, om de betaling te vragen.

De Europese Commissie komt echter pas met het geld over de brug als België voldoet aan twintig mijlpalen, waaronder een hervorming van de pensioenen. Die pensioenhervorming moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een verbetering van de financiële houdbaarheid van het systeem. Dat is vandaag niet het geval. De pensioenhervorming zoals voorgesteld door minister van pensioenen Karine Lalieux (PS) kost de begroting 0,1 procent van het bruto binnenland product (bbp), blijkt uit berekeningen van het Planbureau.

"De Europese Commissie is zeker voorstander van een pensioenhervorming die sociaal rechtvaardig is - dat staat ook zo in de aanbevelingen. Maar een hervorming die de koopkracht verbetert, moet ook financieel houdbaar zijn. België zit nu eenmaal met een grote kostprijs van de vergrijzing", zegt Stefaan De Rynck, vertegenwoordiger van de Europese Commissie in België.

De Europese Commissie geeft de eerste schijf voor het Belgische plan voor herstel en veerkracht pas vrij als de pensioenhervorming wordt bijgespijkerd. PS-voorzitter Paul Magnette noemde die manier van werken chantage, maar de Europese Commissie wijst erop dat de ze oordeelt op basis van een herstelplan dat België zelf heeft ingediend, met inbegrip van een pensioenhervorming die verder gaat dan het voorstel van Karine Lalieux.

"De mijlpalen die behaald moeten worden, waaronder de pensioenhervorming, zijn absoluut geen unilaterale eisenlijst van de Europese Commissie. België heeft die zélf voorgesteld en goedgekeurd. Voor de eerste betaling van het herstelplan ligt de bal in het kamp van de regering. Hoe sneller alles in de plooi valt, hoe beter - voor het succes van het Europees herstelplan, en bij uitbreiding in het belang van burgers en bedrijven", zegt Stefaan De Rynck.

