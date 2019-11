Door op de voordelen van de interne markt te wijzen, wil de Europese Commissie schot krijgen in het debat rond de meerjarenbegroting. Daarnaast lanceerde ze haar economische herfstvooruitzichten.

In de saga rond het Europese meerjarenbudget (Multiannual Financial Framework, MFF) heeft de Commissie een nieuw charme-offensief gelanceerd om lidstaten te overtuigen dat het loont hun portefeuille open te trekken voor de Europese Unie. In de discussie rond het EU-budget zijn lidstaten geobsedeerd door wat ze erin steken en wat ze eruit halen: hoeveel dragen ze bij en hoeveel krijgen ze terug via EU-financieringsprogramma's zoals de landbouw-, innovatie- of cohesiefondsen.

...