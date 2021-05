De Europese Commissie heeft het licht op groen gezet voor 12,8 miljoen euro aan staatssteun voor Alitalia. De steun moet de verliezen compenseren die de luchtvaartmaatschappij in januari opliep op bepaalde trajecten vanwege de coronapandemie.

De Commissie zette ook in december 2020 en maart 2021 het licht op groen voor dergelijke betalingen. De noodlijdende luchtvaartmaatschappij zit al jaren in slechte papieren en werd in 2017 onder bijzonder toezicht van de Italiaanse regering gezet. Sindsdien zoekt de staat een overnemer, maar zonder succes.

Onderhandelingen tussen Rome en de Europese Commissie over een reddingsplan voor Alitalia zijn begin maart gestart en zitten ondertussen in een impasse.

Spanningen

Er zijn al jaren spanningen tussen de Italiaanse overheid en de Commissie over de staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij. De Europese mededingingsautoriteiten voeren sinds 2018 onderzoek naar de Italiaanse leningen aan Alitalia.

De Commissie zette ook in december 2020 en maart 2021 het licht op groen voor dergelijke betalingen. De noodlijdende luchtvaartmaatschappij zit al jaren in slechte papieren en werd in 2017 onder bijzonder toezicht van de Italiaanse regering gezet. Sindsdien zoekt de staat een overnemer, maar zonder succes.Onderhandelingen tussen Rome en de Europese Commissie over een reddingsplan voor Alitalia zijn begin maart gestart en zitten ondertussen in een impasse.Er zijn al jaren spanningen tussen de Italiaanse overheid en de Commissie over de staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij. De Europese mededingingsautoriteiten voeren sinds 2018 onderzoek naar de Italiaanse leningen aan Alitalia.