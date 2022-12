De Europese energieministers hebben nog steeds geen akkoord bereikt over een plafonnering van de groothandelsprijzen voor gas. Dat bleek dinsdag na een nieuwe bijeenkomst in Brussel. Er blijft nog steeds discussie over het niveau van het plafond.

'Ik had gehoopt de champagne te openen om een akkoord te vieren, maar we moeten de fles nog even koel houden. We komen maandag terug', vatte de Tsjechische minister van Industrie Jozef Sikela namens het EU-voorzitterschap het beraad samen. Hij maakt zich echter sterk dat 'alles binnen enkele dagen kan opgelost worden'.

De energieministers bogen zich in Brussel over het zogenaamde marktcorrectiemechanisme dat hoge prijspieken moet aftoppen. Bedoeling is dat het prijsplafond automatisch in werking treedt wanneer de gasprijs op de voornaamste Europese beurs (TTF) gedurende een bepaalde periode een bepaald niveau overschrijdt.

Over het plafond bestaat echter nog steeds geen eensgezindheid. Sceptische lidstaten als Nederland en Duitsland vrezen dat gasleveranciers Europa links zullen laten liggen indien het plafond te laag is. Voorstanders als België, Italië, Griekenland en Polen vrezen dan weer dat het mechanisme een maat voor niets wordt indien het plafond te hoog is. Die groep had zware kritiek op het voorstel van de Commissie, die een prijs van 275 euro per megawattuur gedurende twee weken had voorgesteld.

Het mechanisme zou ook pas in werking treden wanneer het verschil met de referentieprijs voor lng op de wereldmarkt zou oplopen tot 58 euro of meer. In die hoedanigheid had het mechanisme zelfs tijdens de piekperiode van augustus niet in werking getreden. Het Tsjechische EU-voorzitterschap liet dinsdagmiddag een voorstel met een drempel van 200 tot 220 euro per megawattuur gedurende drie tot vijf dagen circuleren, maar afkloppen konden de ministers niet. Maar de sfeer was volgens Sikela 'zeer positief' en hij stelde vast dat er over een aantal elementen reeds overeenstemming is. Zo zouden contracten 'over the counter' zeker uitgesloten worden van het mechanisme.

