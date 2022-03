Na meer dan acht uur onderhandelen hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders vrijdag nog steeds geen akkoord bereikt over maatregelen om op korte termijn de energieprijzen voor burgers en bedrijven te drukken.

Dat de lidstaten samen gas zullen opslaan en groepsaankopen voor gas, lng en waterstof zullen mogelijk maken, lijkt vast te staan, maar over de invoering van een plafond op de gasprijs blijven de meningen sterk verdeeld.

Het was voor de top al duidelijk dat niet alle lidstaten gewonnen zijn voor een Europese 'cap' op de groothandelsprijs voor gas. Toch maakt het principe nog kans om weerhouden te worden in de conclusies van de Europese Raad, verneemt Belga uit goede bron. Zo circuleert onder de leiders een compromistekst waarin gevraagd wordt om 'met spoed' een plafonnering te onderzoeken.

België en Italië

Tegenstanders als Duitsland zouden uit die formulering vertrouwen kunnen putten dat dat onderzoek zal aantonen dat een plafond meer kwaad dan goed doet - zoals ook hun experten argumenteren. Volgens voorstanders werkt zo'n prijsplafond wel en zou alleen al de vermelding ervan, in combinatie met de beslissing om groepsaankopen mogelijk te maken én de beloofde extra lng-leveringen vanuit de VS, een kentering in gang kunnen zetten op de hyperzenuwachtige gasmarkt.

Volgens ingewijden zijn het met name België en Italië die momenteel de forcing voeren. De Italiaanse premier Mario Draghi zou zelfs gezegd hebben niet zonder de cap naar Rome te willen terugkeren. Hoelang de leiders nog zullen vergaderen, is niet duidelijk. Een aanwezige zegt wel dat het voorlopig niet de bedoeling is de discussies over het avondeten te tillen.

