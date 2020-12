De Europese Unie en China zijn het na zeven jaar onderhandelen eens geraakt over het principe van een investeringspact, meldt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Behalve Ursula von der Leyen berichten ook Chinese staatsmedia over het bereikte akkoord. Voorafgaand had de Chinese president een videogesprek met verschillende Europese leiders. Doel van het akkoord is een betere toegang tot de Chinese markt verlenen en betere concurrentievoorwaarden garanderen voor Europese bedrijven.

'Europa heeft de grootste eengemaakte markt ter wereld. We staan open voor bedrijven, maar we zijn gehecht aan wederkerigheid, een gelijk speelveld en kansen', zegt von der Leyen via Twitter. 'Vandaag hebben de EU en China een principeakkoord bereikt over een investeringspact.' Dat moet zorgen voor een meer evenwichtige handel en bedrijfskansen, klinkt het.

The EU has the largest single market in the world. We are open for business but we are attached to reciprocity, level playing field & values.



Today, the EU & China concluded in principle negotiations on an investment agreement.



For more balanced trade & business opportunities. pic.twitter.com/zURkyE2yX4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 30, 2020

Het gaat om een politiek akkoord, dat later nog officieel ondertekend zal worden. Het akkoord zal volgens de Commissievoorzitter leiden tot meer transparantie rond de subsidiëring en werking van Chinese staatsbedrijven, een betere toegang tot de Chinese markt verzekeren en gedwongen overdracht van technologie en andere praktijken een halt toeroepen.

Voorts zal het akkoord volgens von der Leyen ook de Europese kernwaarden promoten. Het zorgt voor een hefboom om gedwongen arbeid de wereld uit te helpen, heet dat. China belooft concreet om verdere stappen te nemen om conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie tegen gedwongen arbeid te ratificeren. Europa engageert zich bovendien met China rond het klimaatakkoord van Parijs.

Zeven jaar onderhandelen

Peking en Brussel onderhandelden al sinds 2014 over een groot bilateraal investeringsakkoord. De aankondiging woensdag volgde na video-overleg tussen Xi Jingpin en von der Leyen, voorzitter van de Europese raad Charles Michel, Duits bondskanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron. De volledige ratificering kan volgens een Europese bron verscheidene maanden duren.

Lees verder onder de video

De Unie blijft gehecht aan internationale samenwerking gebaseerd op regels, klinkt het bij Charles Michel in een reactie. Hij verwelkomt het politieke akkoord.

Today I chaired an EU-China Leaders’ Meeting with @vonderleyen and President Xi Jinping.



EU remains committed to rules based international cooperation.



We welcome the political agreement achieved on negotiations on investment.



Press statement 👉 https://t.co/TPmMosS02o pic.twitter.com/ZMz3t41Ovh — Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020

Voor de Chinese president kan het akkoord bijdragen tot het herstel van de wereldeconomie en de globale handel promoten, meldt staatspersbureau Xinhua. Europese bedrijven zullen een betere toegang tot China hebben, aldus Xi Jinping.

Het investeringsakkoord is de meest alomvattende poging van de EU om de relaties met de economische grootmacht China op te bouwen. Na de VS is China de belangrijkste handelspartner voor de EU. Het Duitse voorzitterschap van de EU wilde nog voor het einde van het jaar een principeakkoord sluiten. De voorbije dagen waren er dan ook signalen over vooruitgang in de onderhandelingen.

Behalve Ursula von der Leyen berichten ook Chinese staatsmedia over het bereikte akkoord. Voorafgaand had de Chinese president een videogesprek met verschillende Europese leiders. Doel van het akkoord is een betere toegang tot de Chinese markt verlenen en betere concurrentievoorwaarden garanderen voor Europese bedrijven. 'Europa heeft de grootste eengemaakte markt ter wereld. We staan open voor bedrijven, maar we zijn gehecht aan wederkerigheid, een gelijk speelveld en kansen', zegt von der Leyen via Twitter. 'Vandaag hebben de EU en China een principeakkoord bereikt over een investeringspact.' Dat moet zorgen voor een meer evenwichtige handel en bedrijfskansen, klinkt het. Het gaat om een politiek akkoord, dat later nog officieel ondertekend zal worden. Het akkoord zal volgens de Commissievoorzitter leiden tot meer transparantie rond de subsidiëring en werking van Chinese staatsbedrijven, een betere toegang tot de Chinese markt verzekeren en gedwongen overdracht van technologie en andere praktijken een halt toeroepen. Voorts zal het akkoord volgens von der Leyen ook de Europese kernwaarden promoten. Het zorgt voor een hefboom om gedwongen arbeid de wereld uit te helpen, heet dat. China belooft concreet om verdere stappen te nemen om conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie tegen gedwongen arbeid te ratificeren. Europa engageert zich bovendien met China rond het klimaatakkoord van Parijs. Peking en Brussel onderhandelden al sinds 2014 over een groot bilateraal investeringsakkoord. De aankondiging woensdag volgde na video-overleg tussen Xi Jingpin en von der Leyen, voorzitter van de Europese raad Charles Michel, Duits bondskanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron. De volledige ratificering kan volgens een Europese bron verscheidene maanden duren. Lees verder onder de videoDe Unie blijft gehecht aan internationale samenwerking gebaseerd op regels, klinkt het bij Charles Michel in een reactie. Hij verwelkomt het politieke akkoord. Voor de Chinese president kan het akkoord bijdragen tot het herstel van de wereldeconomie en de globale handel promoten, meldt staatspersbureau Xinhua. Europese bedrijven zullen een betere toegang tot China hebben, aldus Xi Jinping.Het investeringsakkoord is de meest alomvattende poging van de EU om de relaties met de economische grootmacht China op te bouwen. Na de VS is China de belangrijkste handelspartner voor de EU. Het Duitse voorzitterschap van de EU wilde nog voor het einde van het jaar een principeakkoord sluiten. De voorbije dagen waren er dan ook signalen over vooruitgang in de onderhandelingen.