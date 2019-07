Volgens de Duitse minister van Economie, Peter Altmaier, is de Europese Unie bereid de invoerheffingen op Amerikaanse auto's te schrappen om een aanslepend handelsgeschil met Washington op te lossen.

'Daarmee zouden we ook de beschuldiging uit de wereld helpen dat Amerikaanse autoheffingen lager liggen dan Europese', aldus CDU-minister Peter Altmaier in de Duitse krant Welt am Sonntag.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al meer dan eens uitgehaald naar de in zijn ogen oneerlijke handelsrelaties met de Europese Unie. Tot nu toe hanteren de Verenigde Staten een invoertaks van 2,5 procent op Europese auto's. De EU legt 10 procent op. Daar staat tegenover dat de Amerikaanse invoerheffing op de populaire pick-ups 25 procent bedraagt.

Na een gesprek met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer halfweg juli verklaarde Altmaier dat een oplossing voor het geschil tegen het einde van het jaar tot de mogelijkheden behoort.