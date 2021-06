El Salvador wil van cryptomunt bitcoin een wettelijk betaalmiddel maken. De komende weken zal daarvoor een wetsontwerp in het Congres ingediend worden, zei president Nayib Bukele Ortez zaterdag in een videoboodschap op de Bitcoin 2021 Conferentie in Miami.

'Het zal jobs creëren en duizenden mensen in het formele economische circuit integreren.' Volgens het hoofd van betaaldienstverlener Zap, Jack Mallers, wordt El Salvador zo het eerste land ter wereld dat de bitcoin als wettelijk betaalmiddel invoert.

Bitcoin is de bekendste cryptomunt. Ze wordt niet gecontroleerd door een centrale bank, maar door een decentraal en bijzonder energie-intensief computerproces, het zogenoemde 'bitcoin mining'. De cryptomunt geldt als een speculatieve munt en is aan sterke koersschommelingen onderhevig. Volgens de meeste experts is de bitcoin daarom volstrekt ongeschikt als betaalmiddel.

De president van El Salvador, Nayib Bukele Ortez, doet zich graag voor als een modern en onconventioneel staatshoofd. Hij is zeer aanwezig op sociale media en geeft zijn ministers graag instructies via Twitter. Maar critici zien de autoritaire regeringsstijl van de 39-jarige als een gevaar voor de democratie. Zo werd onthutst gereageerd toen hij in februari 2020 soldaten in het parlement liet marcheren. Hij wou de parlementsleden zo onder druk zetten om de financiering van zijn veiligheidsconcept via een lening goed te keuren. Bij de jongste parlementsverkiezingen werd zijn partij de grootste.

