'Een renteverhoging is voor sint-juttemis'

Tot zover de bescheiden poging van Mario Draghi om het monetaire beleid te normaliseren. De voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) besefte dat hij aan een onmogelijke missie bezig was. Een verrassing is dat niet. Sinds de grote financiële crisis van 2008 hebben verschillende westerse centrale banken vruchteloos geprobeerd de economie te laten afkicken van het expansieve geldbeleid. Zelfs de Amerikaanse centrale bank moest begin dit jaar rechtsomkeer maken. Ook China moet opnieuw de schuldkraan openen om de economie drijvende te houden. En Japan, tja, daar is de strijd al lang opgegeven. Daar is het bijna een economische wetmatigheid dat de rente ongeveer 0 procent bedraagt. En omdat Europa het nieuwe Japan is, moet de spaarder zich hier geen illusies maken. De ECB zegt dat een eerste renteverhog...