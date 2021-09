Iets meer dan één op de vijf werknemers (22 procent) geeft aan het moeilijker te vinden om een face-to-facegesprek aan te knopen met een collega op de werkvloer, na de lange periode van telewerk als gevolg van de coronacrisis.

Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstverlener Tempo-Team en arbeidsmotivatie-expert Anja Van den Broeck.

Sinds de eerste lockdown en het gedwongen thuiswerk hebben online kanalen zoals Zoom en Teams een belangrijke rol vervuld in de communicatie tussen collega's. Ook contacten via telefoon of chatfuncties kregen daardoor een boost. Nu de thuiswerkverplichting niet langer van kracht is, blijkt dat niet alle werknemers even gemakkelijk de draad van het fysieke gesprek op de werkvloer weer oppikken.

'We merken dat vooral introverten het nu moeilijker vinden om toe te stappen op anderen', zegt professor Van den Broeck. 'De online manieren van communiceren zijn voor hen een makkelijkere manier om met anderen in gesprek te gaan dan face-to-facecommunicatie, die veel overweldigender, maar ook rijker is.'

Hybride

Sowieso is meer dan één op de drie bedrijven (36 procent) van plan om ook na de coronacrisis te blijven gebruikmaken van digitale platformen voor de communicatie. Nog eens 36 procent geeft zelfs aan er in de toekomst nog meer op te willen inzetten. Dat wil echter niet zeggen dat de werkgevers hun werknemers niet meer naar de werkvloer willen laten afzakken. De helft van de bedrijven (47 procent) mikt op een combinatie van telewerk en kantoorwerk, al is dat voorlopig slechts bij minder dan één op de drie bedrijven (29 procent) het geval.

'De mix van digitale en fysieke contacten past in het nieuwe, hybride werken, maar is vandaag nog weinig de regel', zegt Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team. 'Dat is jammer, want het zorgt voor een goede afwisseling die het werk ook boeiender en plezieriger houdt, én het vermijdt dat kantoor enkel de plek voor meetings wordt en thuiswerk alleen voor focuswerk. Net zoals bij veel zaken is het vinden van een goed evenwicht ook hier belangrijk.'

