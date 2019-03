Econoom Richard Baldwin over robotisering: 'De economie van de toekomst zal supermenselijk zijn'

Eind vorige maand ging Knack samen met de Vrije Universiteit Brussel na hoe de Belg aankijkt tegen de robotisering van de samenleving. Het beeld was gemengd positief. Meer dan de helft van de Belgen juicht robotisering en artificiële intelligentie (AI) toe, omdat ze routineklussen in het huishouden en op het werk overnemen. Maar een meerderheid vreest dat daardoor meer banen zullen verdwijnen dan erbij komen. Die mening is ook econoom Richard Baldwin toegedaan. "Het is geen nieuw probleem", vertelt Baldwin tijdens zijn bezoek aan Brussel. "De arbeidsmarkt zal drastisch veranderen, maar dat doet ze al driehonderd jaar. Alleen zal die verandering nog veel sneller verlopen en omvangrijker zijn", stelt de Amerikaan. In zijn jongste boek waarschuwt hij hoe de robotisering en de globalisering vooral de dienstensector en het kantoorwerk overhoop zullen gooien. Met nog meer sociale ontrust tot gevolg.

...