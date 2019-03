Econoom Peter Vanden Houte over het recessiegevaar: 'België is wagon achter Duitse locomotief'

Staat de Duitse economie op de rand van de afgrond? De vertrouwensindicatoren spreken elkaar tegen. 'Ik verwacht in het tweede kwartaal een tussensprint van de Duitse economie, tenzij een harde brexit de verbetering die er nu is, volledig tenietdoet', zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België.

De Duitse economie zendt gemengde signalen uit. Welke indicator is de beste vinger aan de pols van de grootste economie van de eurozone?

PETER VANDEN HOUTE. "Het Ifo-instituut peilt bij meer dan 9000 Duitse bedrijfsleiders naar hun inschatting van de huidige situatie en hun verwachtingen voor de komende maanden. Die steekproef is groter dan de steekproef voor de PMI-indicator, die het vertrouwen van de aankoopdirecteurs meet. De PMI speelt korter op de bal, omdat de resultaten van de enquête sneller worden gepubliceerd. Ifo vind ik betrouwbaarder en die toonde dus een verbetering van het klimaat in de Duitse dienstensector in maart.

...