De economie in de eurozone is tijdens het derde kwartaal van 2019 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt een raming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Ook in het tweede kwartaal was er al een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,2 procent in de negentien landen met de Europese eenheidsmunt.

De resultaten komen er in een periode van lage inflatie en handelsspanningen. Analisten waren uitgegaan van een toename van het bbp met slechts 0,1 procent in de eurozone. In de hele Europese Unie steeg het bbp het afgelopen kwartaal met 0,3 procent. Het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de economische groei nog 0,3 procent.

Op jaarbasis groeide de economie met 1,1 procent in de eurozone en met 1,4 procent in de Europese Unie.