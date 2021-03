De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente zoals verwacht door analisten op nul procent, een historisch laagtepunt. Tegelijk worden de obligatie-aankopen versneld. Dat heeft de ECB donderdag beslist in Frankfurt.

De ECB is van plan de obligatie-aankopen in het tweede kwartaal op te voeren om het economisch herstel van de coronapandemie in de eurozone te waarborgen.

ECB-voorzitster Christine Lagarde geeft donderdagnamiddag meer toelichting bij het monetaire beleid.

Later meer

