De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven ongemoeid gelaten. De crisissteun wordt wel opgeschroefd.

De depositorente blijft gehandhaafd op min 0,5 procent. Een depositorente onder nul betekent dat banken moeten betalen om geld bij de ECB te stallen. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent staan. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB.

Om de crisis te bezweren, hanteert de ECB vanaf juni een lagere rente voor goedkope leningen aan banken dan eerder het geval was. Ook roept de centrale bank nieuwe monetaire operaties in het leven, die vanaf mei tot en met september 2021 zullen lopen.

Volgens de prognoses van de ECB valt de economische krimp voor de eurozone dit jaar tussen 5 en in het slechtste geval 12 procent. De forse terugval schetst de 'grote onzekerheid' over de economische impact van het nieuwe coronavirus, aldus ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag in een toelichting.

Lagarde sprak van een in vredestijd nooit eerder geziene crisis. Later volgt het herstel, zei Lagarde nog, als de overheidsmaatregelen geleidelijk opgeheven worden. Maar de snelheid en omvang van dat herstel zijn hoogst onzeker, voegde ze eraan toe.

