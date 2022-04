De Europese Centrale Bank (ECB) is nog steeds van plan om in het derde kwartaal van dit jaar haar obligatieaankopen stop te zetten.

De ECB bevestigt donderdag haar plan om dit kwartaal de aankopen van obligaties, ook bekend als kwantitatieve versoepeling, af te bouwen en ze vervolgens ergens in het derde kwartaal te beëindigen. Die beslissing stemt overeen met de verwachtingen van de meeste strategen en economen.

Concreet zal er in de maanden april, mei en juni nog voor respectievelijk 40 miljard, 30 miljard en 20 miljard aan schuldpapier worden opgekocht.

De ECB maakte donderdag ook nog bekend dat belangrijkste rentevoeten in de eurozone voorlopig ongewijzigd blijven.

De basisherfinancieringsrente, waartegen banken voor de duur van een week geld kunnen lenen van de centrale bank, blijft op 0 procent. De depositorente, waartegen banken kortlopend geld in bewaring kunnen geven, wordt gehandhaafd op -0,5 procent.

Impact van de oorlog

In een toelichting bij het monetaire beleid sprak ECB-voorzitter Lagarde donderdagnamiddag haar bezorgdheid uit over de oorlog in Oekraïne.

'De oorlog in Oekraïne weegt zwaar op de economie van de eurozone en heeft de onzekerheid aanzienlijk groter gemaakt', aldus Lagarde. 'De impact van de oorlog op de economie zal afhangen van de evolutie van het conflict, van het effect van de huidige sancties en van eventuele bijkomende maatregelen', voegde ze toe.

De aangehaalde onzekerheden verklaren de voorzichtigheid van de ECB, die in tegenstelling tot andere grote centrale banken de rente nog niet verhoogt. De ECB legt ook geen kalender vast hiervoor.

Prognoses

'De aanhoudend hoge energiekosten, in combinatie met het verlies aan vertrouwen, zouden de vraag kunnen verminderen en de consumptie kunnen afremmen, waardoor de groei in de eurozone zou terugvallen', aldus Lagarde.

De ECB-topvrouw schetste een weinig bemoedigend beeld van de conjunctuur. 'De oorlog weegt al op het vertrouwen bij de bedrijven en de consumenten, met name door de onzekerheid die ermee gepaard gaat. De energieprijzen en de prijzen voor basisproducten stijgen fors. De gezinnen worden geconfronteerd met hogere kosten voor levensonderhoud, terwijl de bedrijven geconfronteerd worden met hogere productiekosten en de oorlog nieuwe knelpunten in de logistieke ketens veroorzaakt heeft.'

De ECB heeft daarom beslist om de obligatieaankopen 'in het derde kwartaal' stop te zetten. Een eerste renteverhoging zou 'enige tijd later' dan volgen, 'tussen een week en meerdere maanden' na het stopzetten van de obligatieaankopen, aldus Lagarde.

