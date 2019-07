De Europese Centrale Bank (ECB) handhaaft de voornaamste rentetarieven, maar signaleert dat er mogelijk een renteverlaging en extra stimulus volgen.

De raad van gouverneurs van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde donderdag dat ze verwacht dat de rentetarieven op het huidige peil 'of lager' zullen blijven tot minstens midden volgend jaar. Tegelijk signaleert de raad dat ze de heropstart van het opkoopprogramma van obligaties gaat onderzoeken. Als reactie gingen de euro en de rente op staatspapier in Europa meteen lager. Bankaandelen profiteerden van de belofte dat de beleidsmakers mogelijk maatregelen gaan nemen om de druk op hun winstgevendheid door de negatieve rentes te compenseren.

Dat de ECB wacht tot volgende maand met het nemen van mogelijke stimuleringsmaatregelen komt niet als een verrassing. Tegen die tijd is er duidelijkheid over het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) - die volgende week al de rente zou laten zakken - en duidelijkheid over nieuwe economische vooruitzichten voor de eurozone. Analisten gepolst door Bloomberg verwachten dat de ECB de depositorente met 10 basispunten zal laten zakken, en een nieuw opkoopprogramma zal aankondigen dat in januari 2020 van start gaat.

In een toelichting donderdagnamiddag zei ECB-voorzitter Mario Draghi dat de globale economische vooruitzichten 'steeds slechter worden'. Vooral over de industrie in de eurozone maakt Draghi zich zorgen.

De ECB heeft als voornaamste doel de inflatie net onder 2 procent te krijgen. Draghi stelt vast dat het niveau van de prijsstijgingen op dit moment ver van dat doel verwijderd is. 'Op het vlak van inflatie zijn we niet tevreden over wat we zien', verwoordde de huidige ECB-voorzitter het. In oktober geeft Draghi de fakkel door aan Christine Lagarde.