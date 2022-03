Duitsland heeft plannen om de afhankelijkheid van Russische energie snel en sterk af te bouwen. Tegen de herfst wil Duitsland geen Russische steenkool meer gebruiken en tegen het einde van het jaar geen Russische olie.

'Tegen het midden van het jaar moet de import van Russische olie naar Duitsland met de helft verminderd worden, tegen het einde van het jaar hebben we een quasi-onafhankelijkheid voor ogen', aldus het Duitse ministerie van Economie vrijdag in een persbericht. 'Tegen de herfst willen we grotendeels onafhankelijk worden van Russisch steenkool', klinkt het.

'De eerste belangrijke stappen zijn gezet om ons te bevrijden uit de greep van Russische invoer', aldus de minister van Economie, Robert Habeck, tijdens een persconferentie.

Wat betreft Russisch gas, is meer tijd nodig. Duitsland zou tegen midden 2024 grotendeels onafhankelijk kunnen zijn van gasleveringen uit Rusland, klinkt het. Volgens de Duitse overheid kan dat enkel lukken met een 'collectieve inspanning'.

Voor de Russische invasie in Oekraïne, haalde Duitsland meer dan 55 procent van zijn gas uit Rusland. De laatste weken beperkte Berlijn die import al. Voor de invasie voerde Duitsland een derde van zijn olie in uit Rusland, net als ongeveer 45 procent van zijn steenkool.

Bedrijven 'laten de contracten met de Russische leveranciers vervallen, vernieuwen die niet en kijken naar andere leveranciers', aldus de Duitse overheid.

Duitsland maakte begin maart 1,5 miljard euro vrij voor grootschalige aankopen van vloeibaar gas (lng), dat via de oceaan wordt geleverd uit diverse producerende landen zoals Qatar en de VS. Duitsland heeft momenteel wel geen terminal om dat gas te vervoeren en hangt af van infrastructuur in buurlanden.

