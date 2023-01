Duitsland zal deze winter genoeg gas hebben. Dat zei Klaus Müller, de topman van de netwerkbeheerder Bundesnetzagentur, in een gesprek met de krant Bild am Sonntag. Ook de kans op zware prijsschommelingen de volgende maanden acht Müller met de dag kleiner worden. De gasprijzen zitten de volgende één tot twee jaar wellicht op een plateau. Begin vorig jaar kwam nog ruim de helft van het Duitse gas uit Rusland. Vandaag is dat bijna nul.

Redenen genoeg voor Klaus Müller voor een optimistische nieuwjaarsboodschap. Maandenlang waarschuwde de topman van de Duitse netwerkbeheerder Bundesnetzagentur voor een gastekort deze winter. De voorbije zomer, tijdens de heetste dagen van juli en augustus, verschenen allerlei doemberichten over een land zonder gas deze winter en bibberende burgers. Klaus Müller hamerde er steevast op dat de Duitsers zouden moeten besparen, wilden ze een gascrisis voorkomen.Dit weekend liet Klaus Müller zijn alarmerend discours varen. In een interview met de Duitse krant Bild am Sonntag meldde hij dat de gasvoorraden voor 91% zijn gevuld. Zelfs indien nog koude dagen volgen, zullen die voorraden tot het voorjaar niet onder de 50 procent zakken. "Ik denk niet dat er deze winter nog iets verkeerd kan gaan." Müller verwacht evenmin nog sterke prijsschommelingen. De gasprijs piekte aan het einde van de zomer boven 340 euro per megawattuur. De voorbije week bedroeg de prijs circa 70 euro, waarmee hij het niveau van december 2021 haalde. Müller wijt de prijsverlaging aan de goed gevulde gasreservoirs in veel Europese landen. Dat vermijdt speculatie in de markt. Müller verwacht dat de gasprijzen één tot twee jaar op het huidige niveau zullen blijven.Toch blijft Müller voorzichtig. Indien de winter van 2023-2024 streng wordt, kunnen de gasvoorraden weer een probleem worden. Daarnaast kan de aantrekkende vraag vanuit China tot hogere prijzen leiden. Ook sabotage aan de infrastructuur kan de prijs opdrijven. Eind september vorig jaar werd een pijpleiding in zee tussen Rusland en Duitsland, Nord Stream, gesaboteerd.Klaus Müller blijft ook het belang benadrukken van energiezuinigheid. De Duitsers verbruikten vorig jaar 14 procent minder gas dan in 2021. "Dat is een mooie prestatie. Maar besparen blijft de boodschap. Ook uit solidariteit met de energie-intensieve industrie, die veel gas verbruikt. Indien het gasverbruik weer klimt, leidt dat tot hogere prijzen. En dat is funest voor de industrie". Bovendien moet wat vandaag wordt bespaard, vanaf de zomer van 2023 niet duurder worden gekocht, wanneer de gasreservoirs opnieuw gevuld worden.De optimistische vooruitblik hangt uiteraard samen met het relatief milde weer de voorbije weken. In de laatste week van vorig jaar werd 30 procent minder gas verbruikt dan het gemiddelde van de voorbije vier jaar. Ook de gemiddelde temperatuur lag bijna 4 graden hoger. Maar zelfs zonder dat temperatuurverschil lag het verbruik nog een vijfde lager.Duitsland voerde het voorbije half jaar een race tegen de klok. Begin vorig jaar kwam nog ruim de helft van het aardgas uit Rusland. Vandaag is dat bijna nul. Vanaf half juni draaide de Russische president Vladimir Poetin de kraan dicht die gas naar Duitsland deed stromen via Nord Stream I, een pijpleiding in de zee. Duitsland riep op 23 juni vorig jaar de tweede hoogste alarmfase uit voor gasvoorziening. In ijltempo veranderde het land de gasstromen. Die komen vandaag hoofdzakelijk uit Noorwegen, België en Nederland. De Duitse overheid liet voor 15 miljard euro de gasvoorraden aanvullen.