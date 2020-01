De Duitse economie groeide het voorbije jaar met 0,6 procent. Dat is de zwakste prestatie in zes jaar, blijkt uit cijfers van de Duitse dienst voor statistiek Destatis.

Door wereldwijde handelsspanningen en een vertragende wereldeconomie nam de vraag naar Duitse producten af in 2019. De grootste economie van Europa werd het afgelopen jaar vooral gestut door de de Duitse gezinnen, die in 2019 in ieder geval nog bereid waren te consumeren (+1,6 procent). Ter vergelijking: in 2017 en 2018 gaven de Duitse consumenten 1,3 procent meer uit dan een jaar eerder.

In 2018 en 2017 bedroeg de economische groei in Duitsland nog respectievelijk 1,5 en 2,5 procent. Ook in vergelijking met de gemiddelde groei van de afgelopen tien jaar (+1,3 procent) presteerde de Duitse economie vorig jaar aanzienlijk zwakker. Enkel in 2012 en 2013 lag de groei met een toename van het bbp met 0,4 procent nog lager.

Afgelopen jaar presteerde de grootste economie van Europa overigens minder goed dan het gemiddelde in de eurozone (+1,1 procent) en de EU (+1,4 procent).

De Duitse uitvoer nam in 2019 met 0,9 procent wel nog toe, maar niet langer zo sterk als de voorgaande jaren. De invoer steeg het afgelopen jaar met 1,9 procent.

De Duitse industrie staat de komende maanden en jaren bovendien voor grote uitdagingen. De automakers - een sleutelsector - staan voor de overgang naar elektrisch rijden, terwijl machineproducenten als Siemens onder druk staan om zich versneld aan de klimaatuitdagingen aan te passen.

De vooruitzichten voor de Duitse economie in 2020 bieden op het eerste gezicht weinig beterschap. Analisten houden rekening met een beperkte groeiversnelling naar 0,7 procent. De Duitse staatskas stelt het beter. Het overschot op de begroting bedroeg vorig jaar 1,5 procent van het bbp.

