Het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die door de coronacrisis getroffen zijn, blijft ook in januari van kracht. De ministerraad heeft daarvoor vrijdag een koninklijk besluit goedgekeurd.

De regering kwam eerder overeen volgend jaar een nieuw overbruggingsrecht in te voeren. Dat zal gebaseerd zijn op twee pijlers. De ene pijler heeft betrekking op zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken als gevolg van een maatregel van een overheidsinstantie. De andere pijler heeft betrekking op zelfstandigen in alle sectoren die economisch worden getroffen door de crisis.

De complexiteit van de gezondheidssituatie maakt dat beide pijlers op verschillende tijdstippen in werking treden. 'Mijn prioriteit is dat de tweede pijler van het nieuwe overbruggingsrecht in januari in werking treedt, omdat deze zelfstandigen zal helpen die momenteel nog geen hulp krijgen', licht minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) toe. 'Voor de zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken, hoop ik daarentegen dat, zolang de huidige gezondheidsmaatregelen gelden, het dubbele crisis-overbruggingsrecht van kracht blijft.'

Het kb dat vrijdag groen licht kreeg, zorgt dus voor een verlenging van het dubbele overbruggingsrecht in januari en maakt dat de inwerkingtreding van de eerste pijler in het nieuwe systeem naar februari verschuift.

