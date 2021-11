De Amerikaanse centrale bank (de Fed) schroeft vanaf november het opkoopprogramma van obligaties systematisch terug, nu de inflatie hoog is en de arbeidsmarkt verder herstelt. Hans Dewachter, hoofdeconoom van KBC Groep, legt uit.

Is die een verwacht en logisch keerpunt in het Amerikaanse monetaire beleid?

"Ja. De Fed heeft er relatief lang over gedaan om de markten voor te bereiden op die omslag. De timing is ook goed. De economie zou dit kwartaal opnieuw aantrekken en de arbeidsmarkt blijft veerkrachtig. De Fed brengt de boodschap ook op een gepaste - want niet agressieve - manier. Hij is geduldig maar waakzaam, en blijft het beleid baseren op de vaststellingen."

De inflatie-opstoot in de VS duurt wel langer dan verwacht.

"De Fed heeft de stelling dat de hogere inflatie tijdelijk is, wat afgezwakt. De inflatie kan een duurzamer karakter krijgen, als de lonen en de inflatieverwachtingen te snel stijgen, maar de Fed slaagt er nog altijd in om de marktverwachtingen goed te beheren en de inflatieverwachtingen in het gareel te houden. In Centraal- en Oost-Europa verhogen de centrale banken wel al de beleidsrente, omdat het risico op een loonprijsspiraal er groter is door de heel krappe arbeidsmarkten, zoals in Polen en Tsjechië."

Mogen we volgend jaar een eerste renteverhoging verwachten in de VS?

"Wij verwachten eind 2022 een eerste renteverhoging. De Fed geeft nu groen licht voor de afbouw van de geldverruiming, maar een renteverhoging is nog niet besproken. Die beslissing volgt pas midden volgend jaar, als er meer duidelijkheid is over de evolutie van de inflatie. Door die onzekerheid ziet de Fed een grote waarde in een afwachtende houding. De bocht naar de normalisatie van het beleid is ingezet, maar het hoe van deze omslag wordt pas na de winter beslist."

