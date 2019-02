'Donald Trump is mogelijk een onverwachte bondgenoot van China'

Tegen 2025 moet de Chinese industrie een klasse hoger spelen. Tegen 2035 moet China technologisch aan de wereldtop staan. En tegen 2049, als de Volksrepubliek China haar honderdste verjaardag viert, moet China de leider van de wereld zijn. Dat zijn geen Chinese staatsgeheimen, want sterke man Xi Jinping deed die ambitie twee jaar geleden openlijk uit de doeken tijdens een speech op het 19de nationale congres van de Communistische Partij. Maar misschien was het toch niet zo'n goed idee met de fanfare op kop het bos in te trekken. Xi zette op die manier de rivalen op scherp. Vooral in de Verenigde Staten neemt de bezorgdheid over de ambitie en het potentieel van China toe. De relatieve opgang van China betekent bijna per definitie de relatieve neergang van de Verenigde Staten, vooral in Azië en de Stille Oceaan. Die strategis...