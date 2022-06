Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigde Fiat Chrysler, nu onderdeel van Stellantis, ervan de autoriteiten en consumenten te hebben voorgelogen over de uitstoot van meer dan 100.000 wagens van de merken Jeep en Ram. Fiat Chrysler heeft nu geaccepteerd om een boete van 96 miljoen dollar te betalen.

Daarnaast gaat de autobouwer ook 204 miljoen van de winsten die het door de fraude heeft geboekt, terugstorten. De autobouwer had in 2019 reeds een eerdere schikking getroffen met de Amerikaanse autoriteiten ter waarde van 515 miljoen dollar. Fiat Chrysler engageerde zich toen ook om de getroffen wagens aan te passen.

Het akkoord had echter geen impact op eventuele strafrechterlijke vervolging.

Autobouwer Fiat Chrysler heeft in de Verenigde Staten schuldig gepleit aan geknoei met de dieseluitstoot van meer dan 100.000 wagens. De autobouwer gaat een schadevergoeding van 300 miljoen dollar (279,85 miljoen euro) betalen.

