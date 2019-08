De wereldeconomie breekt records. Dat gebeurt omdat de factoren die een recessie veroorzaken merkwaardig genoeg ontbreken. Voorlopig toch.

Het is moeilijk optimistisch te zijn als je naar de wereldeconomie kijkt. Terwijl de handelsoorlog tussen Amerika en China zich voortsleept, is het ondernemersvertrouwen in vrije val (zie grafiek Het zinkende gevoel). De handelsgroei vertraagt en de wereldwijde productie krimpt voor het eerst in meer dan drie jaar. Omdat de binnenlandse vraag hapert, volgen de diensten de neerwaartse trend van de productie.

...