Nog nooit heeft de wereld zoveel schulden gehad. Noch de overheden, noch de bedrijven hebben hun openstaande schulden terugbetaald na de crisis.

Volgens het ratingbureau Standard & Poor's bedroeg de wereldwijde publieke en private schuld eind juni vorig jaar 178 biljoen dollar, of ongeveer 234 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp). Als we bij de private schulden ook die van de financiële instellingen tellen, komen we volgens Deutsche Bank uit op meer dan 246 biljoen dollar, of 319 procent van het mondiale bbp. Aan het begin van de eeuw was dat nog 228 procent. "Nog nooit is de wereldwijde schuld in vredestijd zo hoog geweest als vandaag", zegt Jim Reid, strateeg bij de Duitse bank.

