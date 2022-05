Vicepremiers Petra De Sutter en Georges Gilkinet vinden dat er meer hulp moet komen voor een grote groep werkende mensen met een laag tot bescheiden loon. Ze pleiten binnen de regering voor nieuwe maatregelen om de koopkracht te verbeteren.

Dat melden ze maandag in een persbericht.

'De inkomens moeten omhoog. De vorige hulppakketten van 3 miljard waren noodzakelijk, maar kunnen niet verhinderen dat vandaag mensen geldzorgen hebben. Werkende mensen met lage en middeninkomens dreigen te verdrinken omdat het leven duurder wordt', klinkt het bij de twee groene ministers.

De twee vicepremiers willen daarom een soort van belastingverlaging die vooral werkende mensen met lage en middeninkomens zullen voelen. 'We dringen aan op een zogenoemd belastingkrediet waardoor meteen minder bedrijfsvoorheffing moet ingehouden worden. Iemand die in de horeca werkt en per maand zo'n 1600 euro bruto verdient, zal dan tot 150 euro netto per maand meer overhouden of 1800 euro op jaarbasis. Bij een bediende die pakweg 3000 euro bruto verdient, komt het neer op een 40 euro extra netto of jaarlijks 480 euro', rekenden ze uit.

Inkomens net boven sociaal tarief

'Mensen met de laagste inkomens in ons land hebben automatisch recht op het sociaal energietarief en zijn dus nu beschermd tegen de prijsstijgingen. Het grootste koopkrachtverlies ligt vooral op het bord van de middenklasse van wie het inkomen net te hoog is voor een sociaal tarief. Zij verarmen zienderogen. Ook zij moeten beschermd worden. Iedereen ziet dat het regent, maar niet iedereen heeft dezelfde paraplu', vatten De Sutter en Gilkinet samen.

Volgens de groenen kan dit betaald worden door keuzes te maken. 'Steeds meer mensen hebben geldzorgen en de grootste vermogens ontlopen deels de effectentaks. Dat is niet houdbaar. Daarnaast moet de werkzaamheidsgraad omhoog. Ook de uitzonderlijke winsten in de energiesector door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen kunnen dienen om de koopkracht te verbeteren.'

Dat melden ze maandag in een persbericht. 'De inkomens moeten omhoog. De vorige hulppakketten van 3 miljard waren noodzakelijk, maar kunnen niet verhinderen dat vandaag mensen geldzorgen hebben. Werkende mensen met lage en middeninkomens dreigen te verdrinken omdat het leven duurder wordt', klinkt het bij de twee groene ministers. De twee vicepremiers willen daarom een soort van belastingverlaging die vooral werkende mensen met lage en middeninkomens zullen voelen. 'We dringen aan op een zogenoemd belastingkrediet waardoor meteen minder bedrijfsvoorheffing moet ingehouden worden. Iemand die in de horeca werkt en per maand zo'n 1600 euro bruto verdient, zal dan tot 150 euro netto per maand meer overhouden of 1800 euro op jaarbasis. Bij een bediende die pakweg 3000 euro bruto verdient, komt het neer op een 40 euro extra netto of jaarlijks 480 euro', rekenden ze uit. 'Mensen met de laagste inkomens in ons land hebben automatisch recht op het sociaal energietarief en zijn dus nu beschermd tegen de prijsstijgingen. Het grootste koopkrachtverlies ligt vooral op het bord van de middenklasse van wie het inkomen net te hoog is voor een sociaal tarief. Zij verarmen zienderogen. Ook zij moeten beschermd worden. Iedereen ziet dat het regent, maar niet iedereen heeft dezelfde paraplu', vatten De Sutter en Gilkinet samen. Volgens de groenen kan dit betaald worden door keuzes te maken. 'Steeds meer mensen hebben geldzorgen en de grootste vermogens ontlopen deels de effectentaks. Dat is niet houdbaar. Daarnaast moet de werkzaamheidsgraad omhoog. Ook de uitzonderlijke winsten in de energiesector door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen kunnen dienen om de koopkracht te verbeteren.'