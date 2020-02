De Europese regelgeving is besmettelijk. Dat hebben de techgiganten goed begrepen, zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

In één maand kwam zowel de CEO van Google als die van Facebook praten met de Europese Commissie. Dat zijn meer dan beleefdheidsbezoekjes. De vaak beschimpte Europese privacyhervorming GDPR heeft aangetoond dat Europa een enorme invloed kan hebben. Ze doet de Amerikaanse techgiganten in de pas lopen.

Anderhalf jaar geleden was het nog bon ton te klagen over de ergerlijke pop-ups om cookies te aanvaarden bij elk websitebezoek of over de vele extra mails die toestemming vroegen om nieuwsbrieven te mogen blijven sturen. De GDPR maakte van surfen een karwei en bezorgt bedrijven inderdaad heel wat last. De regeling is absoluut niet perfect. Extra middelen voor de toezichthouders zijn te weinig een prioriteit voor de beleidsmakers, terwijl die privacywaakhonden net moeten controleren of bedrijven en overheden onze persoonsgegevens en gevoelige data goed beschermen en zich dus aan de strengere regels houden.

De GDPR is een succes.

Maar de GDPR is alvast één grote belofte aan het inlossen. Het was de hoop van de Europese Unie dat de GDPR navolging zou krijgen in de Verenigde Staten en op andere markten waar bedrijven zich veel meer mogen permitteren. Californië, waar onder meer Facebook en Google hun hoofdzetel hebben, heeft nu al vergelijkbare, strengere regels om de privacy van zijn burgers beter te beschermen. De Europese regelgeving is besmettelijk, dat hebben de techgiganten ondertussen goed begrepen.

De Europese Unie werkt onder meer aan nieuwe regels om de belastingontwijking door techbedrijven aan banden te leggen. Er komt ook regelgeving over artificiële intelligentie. Vooral dat laatste dossier is cruciaal als in de toekomst robots beslissen over wie in aanmerking komt voor een baan en als ingrijpende technologie zoals gezichtsherkenning verder gebruikt wordt. Het succes van de GDPR toont aan dat Europa in zulke zware en cruciale dossiers wel op de tafel kan slaan.

