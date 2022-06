Joe Biden is niet de klimaatvriendelijke president die hij graag wil zijn.

In de Amerikaanse hernieuwbare-energiesector hadden ze gedacht dat ze intussen meer te vieren zouden hebben. Tijdens de presidentscampagne van 2020 probeerden de Democraten elkaar te overtroeven met hun klimaatplannen. In de drie maanden na verkiezing van Joe Biden maakte een index van schone-energiebedrijven een sprong van ongeveer 60 procent. Goldman Sachs voorspelde "een nieuw tijdperk voor groene infrastructuur". Bidens grote klimaatwet is er niet gekomen. De hernieuwbare-energiesector kwijnt weg. Veel Amerikaanse zonneprojecten zijn vertraagd of geannuleerd door een federaal onderzoek naar belastingontduiking door fabrikanten van zonnepanelen uit Azië. Ze zijn goed ongeveer 80 procent van de Amerikaanse invoer van zonnepanelen. Dit jaar heeft de hernieuwbare-energiesector al zowat een kwart van zijn waarde verloren. Het onderzoeksbureau Rystad Energy schat dat twee derde van de voor dit jaar voorspelde zonne-installaties op de helling staat. Volgens de dataleverancier BloombergNEF ligt de extra capaciteit die nieuwe projecten voor hernieuwbare energie in 2022 meebrengen, een tiende lager dan in 2020. In maart ging het ministerie van Handel in op een verzoek van het Amerikaanse Auxin Solar om na te gaan of Chinese bedrijven de antidumpingheffingen omzeilden. Auxin beweert dat ze dat doen door onderdelen in China te maken, maar de modules in hun Zuidoost-Aziatische fabrieken te assembleren. Op die manier houdt een klein Amerikaans bedrijf meer dan 300 projecten tegen, telt de Solar Energy Industries Association. Amerika's grootste zonneproject is uitgesteld. NiSource, het nutsbedrijf erachter, stelt daarom de sluiting van twee kolengestookte elektriciteitscentrales uit tot 2025. Ook de windindustrie staat voor uitdagingen. Zoals veel kapitaalintensieve industrieën kampt de sector met stijgende kosten voor staal, koper, hars en andere materialen die nodig zijn om turbines te vervaardigen. Producenten als Vestas en Siemens Gamesa zien hun marges krimpen. In de VS vallen de stijgende kosten samen met dalende belastingvoordelen. Mogelijk verlengt het Congres de belastingvoordelen voor windenergie, maar gezien de onenigheid tussen de partijen, is dat onwaarschijnlijk. Door die onzekerheid stellen de ontwikkelaars en de nutsbedrijven nieuwe contracten uit. Het Huis van Afgevaardigden heeft in maart met steun van beide partijen een wetsvoorstel goedgekeurd, dat de maatschappijen die werken aan offshore windmolenparken verplicht op hun schepen een deel van de buitenlandse bemanning te vervangen door Amerikanen. Maar daarvoor vinden de bedrijven in de VS onvoldoende gekwalificeerde mensen. President Biden wil snel groene projecten bouwen, maar dat moet gebeuren door Amerikanen met Amerikaanse input. Het probleem is dat je niet beide kunt hebben. Op 17 mei schreven 85 Congresleden een brief aan Biden, waarin ze stellen dat het federale onderzoek naar belastingontduiking bij de Aziatische producenten van zonnepanelen meer dan 100.000 banen op de tocht zet in de Amerikaanse zonne-energiesector. Het is slecht voor de werknemers, slecht voor de sector van de hernieuwbare energie en vreselijk voor het klimaat.