Davos: AB InBev-topman Brito looft beleid van premier Michel

AB InBev-topman Brito had naar aanleiding van zijn ontmoeting met de Belgische premier enkele woorden van lof over voor het gevoerde beleid van de regering-Michel.

'De Belgische premier is samen met zijn regering erg actief geweest om België meer competitief te maken', aldus Brito. Brito verwees daarbij onder meer naar de aangepaste tarieven van de vennootschapsbelasting. 'Sommige dingen kunnen natuurlijk beter, maar dat is overal zo', aldus de topman van de grootste brouwer ter wereld.

Uit de woorden van Brito kan worden afgeleid dat AB InBev blij is om in België actief te zijn: 'België is onze thuis, we zijn een Belgisch bedrijf.' Er is ook geen twijfel over het behouden van het hoofdkantoor in Leuven. 'De premier heeft belangrijke stappen genomen zodat een bedrijf als het onze hier zijn hoofdkantoor kan hebben', luidde het. Brito heeft die verankering en de goede dialoog met de Belgische regering ook bevestigd in het gesprek met de premier. Premier Michel reageerde via Twitter verheugd op de woorden van lof die hij ontving van de CEO van AB InBev.

België is aantrekkelijk voor nieuwe investeerders en vaste waarden @ABInBev_BE #jobsjobsjobs https://t.co/Plljedenim — Charles Michel (@CharlesMichel) January 24, 2019

Brito had het donderdag in zijn toelichting ook over de brexit. Grote problemen verwacht hij niet voor AB InBev, aangezien de brouwer in het Verenigd Koninkrijk lokaal zijn producten aankoopt, lokaal brouwt en op de Britse markt verkoopt.

De topman werd ook gepolst naar wat hij vindt van de groeiende ongelijkheid in de wereld. Die ongelijkheid 'neemt toe en is een probleem', erkende hij. Daarom is het voor de brouwer belangrijk goed te zorgen voor zijn 'mensen, leveranciers en klanten', klonk het nog.