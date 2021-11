Damien Gérard wordt vanaf 1 december de nieuwe auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dat meldt de autoriteit in een persbericht.

Gérard volgt Véronique Thirion op. Momenteel is hij nog adjunct-afdelingshoofd in het Directoraat-generaal Mededinging van de Europese Commissie. Hij doceert ook mededingingsrecht aan de Université catholique de Louvain (UCLouvain) en het Brugse Europa College.

Het mandaat van zes jaar van Thirion was eigenlijk al sinds september 2019 afgelopen. Dat geldt ook voor het mandaat van BMA-voorzitter Jacques Steenbergen. Wie hem zal opvolgen, is nog niet duidelijk.

