Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) stelt voor om de telewerkregels volledig aan de bedrijven over te laten. Ze lanceerde haar oproep donderdag op Radio 1 in aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag. Werkgeversorganisaties reageren tevreden.

Tijdens de coronacrisis werd telewerken door de overheid maandenlang verplicht - voor wie de functie dat toeliet tenminste - om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De regering liet zelfs controles uitvoeren op de werkvloer.

Sinds eind juni is de verplichting dankzij gunstige vaccinatiecijfers niet langer verplicht, maar wordt het telewerk wel nog 'sterk aanbevolen'. Werkgevers kregen toen ook de mogelijkheid om terugkeerdagen te organiseren.

Minister Crevits wijst er donderdag in de aanloop naar het nieuwe schooljaar op dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog ligt, met negen op de tien van de volwassenen die een vaccin tegen covid-19 kregen. Het is volgens de minister dan ook niet meer nodig dat de regering bedrijven 'aanbeveelt' om te telewerken.

Ze wil de keuze laten aan de ondernemers zelf. Crevits zal dit voorstel vrijdag ook verdedigen op het Overlegcomité. Voor Brussel, waar de vaccinatiegraad aanzienlijk lager ligt, kan de aanbeveling wel nog blijven gelden.

In heel wat bedrijven is telewerken ondertussen heel normaal & krijgt het een vaste plaats. Vaccinatie in Vlaanderen is heel hoog, sterke aanbeveling telewerk niet meer nodig. Om ook in Brussel die stap te zetten, is het noodzakelijk om vaccinatiegraad op te krikken. @radio1be — Hilde Crevits (@crevits) August 19, 2021

Crevits benadrukt tegelijk dat ze voorstander is om telewerk structureel in te bedden in bedrijven, want het biedt ook voordelen aan werknemers.

Werkgeversorganisaties reageren tevreden

Het standpunt van minister Crevits wordt gedeeld door de werkgevers. Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, is zelf ook vragende partij om bedrijven zelf te laten kiezen hoe ze telewerk organiseren. 'De overheid hoeft dat niet meer op te leggen', klinkt het.

Volgens Voka wordt nog altijd veel aan telewerk gedaan en zullen de werkgevers zich verantwoordelijk gedragen. 'Ze hebben niets te winnen bij een corona-uitbraak', aldus woordvoerder Eric Laureys.

Ook het VBO erkent het belang van telewerk, want de werkgeversorganisatie organiseert op 26 augustus een grootschalige conferentie rond dit onderwerp. 'Het is bij telewerk belangrijk om een evenwicht na te streven, met aandacht voor de specificiteit van elk bedrijf', aldus een woordvoerster van het VBO.

Uit de jongste cijfers van de Economisch Risk Management Group blijkt dat vier op de tien van de werknemers gedeeltelijk of geheel van thuis uit werken.

Uit een peiling van SD Worx bij 600 bedrijfsleiders blijkt dat vier op de tien kmo's ook na corona zullen toelaten dat hun medewerkers twee of meer dagen per week thuiswerken. (zie reportage van Kanaal Z hieronder)

Tijdens de coronacrisis werd telewerken door de overheid maandenlang verplicht - voor wie de functie dat toeliet tenminste - om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De regering liet zelfs controles uitvoeren op de werkvloer. Sinds eind juni is de verplichting dankzij gunstige vaccinatiecijfers niet langer verplicht, maar wordt het telewerk wel nog 'sterk aanbevolen'. Werkgevers kregen toen ook de mogelijkheid om terugkeerdagen te organiseren. Minister Crevits wijst er donderdag in de aanloop naar het nieuwe schooljaar op dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen erg hoog ligt, met negen op de tien van de volwassenen die een vaccin tegen covid-19 kregen. Het is volgens de minister dan ook niet meer nodig dat de regering bedrijven 'aanbeveelt' om te telewerken. Ze wil de keuze laten aan de ondernemers zelf. Crevits zal dit voorstel vrijdag ook verdedigen op het Overlegcomité. Voor Brussel, waar de vaccinatiegraad aanzienlijk lager ligt, kan de aanbeveling wel nog blijven gelden.Crevits benadrukt tegelijk dat ze voorstander is om telewerk structureel in te bedden in bedrijven, want het biedt ook voordelen aan werknemers. Het standpunt van minister Crevits wordt gedeeld door de werkgevers. Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, is zelf ook vragende partij om bedrijven zelf te laten kiezen hoe ze telewerk organiseren. 'De overheid hoeft dat niet meer op te leggen', klinkt het. Volgens Voka wordt nog altijd veel aan telewerk gedaan en zullen de werkgevers zich verantwoordelijk gedragen. 'Ze hebben niets te winnen bij een corona-uitbraak', aldus woordvoerder Eric Laureys. Ook het VBO erkent het belang van telewerk, want de werkgeversorganisatie organiseert op 26 augustus een grootschalige conferentie rond dit onderwerp. 'Het is bij telewerk belangrijk om een evenwicht na te streven, met aandacht voor de specificiteit van elk bedrijf', aldus een woordvoerster van het VBO. Uit de jongste cijfers van de Economisch Risk Management Group blijkt dat vier op de tien van de werknemers gedeeltelijk of geheel van thuis uit werken. Uit een peiling van SD Worx bij 600 bedrijfsleiders blijkt dat vier op de tien kmo's ook na corona zullen toelaten dat hun medewerkers twee of meer dagen per week thuiswerken. (zie reportage van Kanaal Z hieronder)