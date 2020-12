Er komt een versoepelde regeling voor de terugbetaling van dienstencheques van overleden gebruikers, en de terugbetalingsregeling wordt ook aangepast aan het fiscaal voordeel dat verlaagd werd van 30 naar 20 procent. Dat deelt het kabinet van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits zondag mee.

De terugbetaling van dienstencheques aan de erfgenamen van een overleden persoon waren tot nu toe slechts mogelijk als de cheques niet vervallen waren. Volgens het kabinet-Crevits had dat tot gevolg dat de waarde ervan verloren ging, omdat het wel even duurt voor een erfenis geregeld is. 'De wijziging legt vast dat erfgenamen van een overleden gebruiker de terugbetaling van de dienstencheques die geldig waren op het moment van het overlijden kunnen aanvragen, ook als de geldigheidsduur van de cheques verstreken is op het moment van de aanvraag', aldus het kabinet in een persbericht.

Fiscaal voordeel

Op de aankoop van dienstencheques wordt een fiscaal voordeel toegepast. Tot 2019 bedroeg dat 30 procent, sinds 1 januari 2020 is dat 20 procent. Het fiscaal voordeel wordt toegepast op het aantal aangekochte dienstencheques in een jaar, maar een gebruiker kan ook dienstencheques laten terugbetalen. Als dat gebeurt in het jaar na de aankoop, heeft de gebruiker dus al genoten van het belastingvoordeel en moet dat ook afgehouden worden bij de terugbetaling. 'Omdat dit voordeel is gedaald met 10 procent, stijgt de terugbetaalwaarde nu van 70 naar 80 procent.'

Mindermobielenvervoer

Tot slot komt er dus ook een officiële richtlijn voor het mindermobielenvervoer, via een speciale pagina op de website Vlaanderen.be en via een nieuwsbrief van dienstenchequebedrijf Sodexo. 'Het mindermobielenvervoer via het systeem van de dienstencheques is niet alleen belangrijk voor werkgelegenheid, het is voor veel mensen die minder mobiel zijn vaak de oplossing om zich toch te kunnen verplaatsen op een betaalbare en veilige manier', zegt Crevits. 'Maar de moeilijke toepassing van de regelgeving was voor de bedrijven vaak een groot probleem waardoor ze boetes of terugvorderingen riskeerden. Om deze specifieke sector zo goed mogelijk te ondersteunen, is een nieuwe richtlijn opgesteld zodat de regels duidelijk zijn en de bedrijven zich kunnen focussen op het veilig vervoer van hun klanten.'

De terugbetaling van dienstencheques aan de erfgenamen van een overleden persoon waren tot nu toe slechts mogelijk als de cheques niet vervallen waren. Volgens het kabinet-Crevits had dat tot gevolg dat de waarde ervan verloren ging, omdat het wel even duurt voor een erfenis geregeld is. 'De wijziging legt vast dat erfgenamen van een overleden gebruiker de terugbetaling van de dienstencheques die geldig waren op het moment van het overlijden kunnen aanvragen, ook als de geldigheidsduur van de cheques verstreken is op het moment van de aanvraag', aldus het kabinet in een persbericht.Op de aankoop van dienstencheques wordt een fiscaal voordeel toegepast. Tot 2019 bedroeg dat 30 procent, sinds 1 januari 2020 is dat 20 procent. Het fiscaal voordeel wordt toegepast op het aantal aangekochte dienstencheques in een jaar, maar een gebruiker kan ook dienstencheques laten terugbetalen. Als dat gebeurt in het jaar na de aankoop, heeft de gebruiker dus al genoten van het belastingvoordeel en moet dat ook afgehouden worden bij de terugbetaling. 'Omdat dit voordeel is gedaald met 10 procent, stijgt de terugbetaalwaarde nu van 70 naar 80 procent.'Tot slot komt er dus ook een officiële richtlijn voor het mindermobielenvervoer, via een speciale pagina op de website Vlaanderen.be en via een nieuwsbrief van dienstenchequebedrijf Sodexo. 'Het mindermobielenvervoer via het systeem van de dienstencheques is niet alleen belangrijk voor werkgelegenheid, het is voor veel mensen die minder mobiel zijn vaak de oplossing om zich toch te kunnen verplaatsen op een betaalbare en veilige manier', zegt Crevits. 'Maar de moeilijke toepassing van de regelgeving was voor de bedrijven vaak een groot probleem waardoor ze boetes of terugvorderingen riskeerden. Om deze specifieke sector zo goed mogelijk te ondersteunen, is een nieuwe richtlijn opgesteld zodat de regels duidelijk zijn en de bedrijven zich kunnen focussen op het veilig vervoer van hun klanten.'