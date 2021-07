Maar liefst 16 biljoen dollar steunmaatregelen hebben de overheden wereldwijd uitgetrokken om de economische gevolgen van de coronapandemie te boven te komen. Maar slechts 380 miljard dollar, of amper 2 procent, gaat naar schone technologieën. Dat becijferde het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Niet toevallig verschijnt het rapport van het IEA aan de vooravond van de top van de ministers van Milieu van de G20-landen, deze donderdag en vrijdag in Napels.

Het IEA lanceerde vorige zomer zelf een Sustainable Recovery Plan. Dat vereiste 1 biljoen dollar investeringen per jaar om tegen 2050 naar klimaatneutraliteit te gaan.

Met de huidige plannen blijven we steken op 350 miljard dollar per jaar. In de ontwikkelde landen komt het percentage uit op 60 procent. In ontwikkelingslanden, die hun beperkte middelen vooral op noodhulp en rechtstreekse economische hulp focussen, blijft het gemiddelde steken op 20 procent van het vereiste investeringsniveau. Daardoor lopen die landen ook de economische voordelen mis die met een groener herstel gepaard gaan.

Lees verder onder de video

Bovendien blijkt uit een analyse van meer dan 800 maatregelen van vijftig landen, waaronder België, dat de middelen vooral gaan naar bestaande programma's rond bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzame aanbestedingen, investeringen in energienetwerken en steun aan elektrisch transport.

"Veel landen hebben op de crisis gereageerd met woorden over het belang van het bouwen aan een schonere toekomst, maar vele moeten nog de daad bij het woord voegen", vindt Fatih Birol, de topman van het IEA.

Wanneer de huidige herstelplannen worden uitgevoerd, zal dat resulteren in 800 miljoen ton minder uitstoot van CO2. Dat is beter dan zonder die maatregelen, maar wel nog altijd 3,5 miljard ton boven het pad dat het IEA heeft uitgestippeld in zijn 'Net Zero by 2050'-roadmap.

"De overheden moeten hun investeringen opdrijven om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs na te komen, inclusief de essentiële hulp van de geavanceerde economieën aan de ontwikkelingslanden. Maar ze moeten nog meer doen om de wereld op het pad van klimaatneutraliteit te zetten tegen 2050. Dat is nog altijd haalbaar, maar dan moeten we nu handelen."

Niet toevallig verschijnt het rapport van het IEA aan de vooravond van de top van de ministers van Milieu van de G20-landen, deze donderdag en vrijdag in Napels.Het IEA lanceerde vorige zomer zelf een Sustainable Recovery Plan. Dat vereiste 1 biljoen dollar investeringen per jaar om tegen 2050 naar klimaatneutraliteit te gaan. Met de huidige plannen blijven we steken op 350 miljard dollar per jaar. In de ontwikkelde landen komt het percentage uit op 60 procent. In ontwikkelingslanden, die hun beperkte middelen vooral op noodhulp en rechtstreekse economische hulp focussen, blijft het gemiddelde steken op 20 procent van het vereiste investeringsniveau. Daardoor lopen die landen ook de economische voordelen mis die met een groener herstel gepaard gaan.Lees verder onder de videoBovendien blijkt uit een analyse van meer dan 800 maatregelen van vijftig landen, waaronder België, dat de middelen vooral gaan naar bestaande programma's rond bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzame aanbestedingen, investeringen in energienetwerken en steun aan elektrisch transport. "Veel landen hebben op de crisis gereageerd met woorden over het belang van het bouwen aan een schonere toekomst, maar vele moeten nog de daad bij het woord voegen", vindt Fatih Birol, de topman van het IEA.Wanneer de huidige herstelplannen worden uitgevoerd, zal dat resulteren in 800 miljoen ton minder uitstoot van CO2. Dat is beter dan zonder die maatregelen, maar wel nog altijd 3,5 miljard ton boven het pad dat het IEA heeft uitgestippeld in zijn 'Net Zero by 2050'-roadmap. "De overheden moeten hun investeringen opdrijven om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs na te komen, inclusief de essentiële hulp van de geavanceerde economieën aan de ontwikkelingslanden. Maar ze moeten nog meer doen om de wereld op het pad van klimaatneutraliteit te zetten tegen 2050. Dat is nog altijd haalbaar, maar dan moeten we nu handelen."