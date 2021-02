De coronacrisis heeft de overheid vorig jaar 35,6 miljard euro gekost. Dat blijkt uit het officiële begrotingsresultaat, dat de krant De Tijd kon inkijken. Het totale tekort van 44,9 miljard is in absolute cijfers het grootste ooit.

Het finale resultaat voor het geheel van alle overheden is een klein beetje minder slecht dan bij de jongste raming van oktober. Toen werd nog een tekort van 47,6 miljard verwacht. De verbetering ligt in de lijn van het recente nieuws dat de Bel­gische economie in het vierde kwartaal van vorig jaar verrassend gegroeid is.

Maar voor staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) neemt dat niet weg dat de toestand ernstig is. In absolute cijfers is 44,9 miljard een historisch dieptepunt.

Als het tekort wordt afgezet tegen de omvang van de economie, is het echter geen record. Die eer is nog altijd weggelegd voor 1981 met een deficit van 16 procent van het bbp.

Zo'n 35,6 miljard van het tekort valt toe te schrijven aan de coronacrisis, 9,3 miljard tekort sleepten we al eerder mee. Volgens De Bleeker ligt de uitweg uit de rode cijfers in economische groei, maar wordt ook 2021 nog een moeilijk begrotingsjaar. 'Het tekort zal niet spontaan verdwijnen en de problemen die er al waren, zoals de vergrijzing, zijn niet weg.'

Het finale resultaat voor het geheel van alle overheden is een klein beetje minder slecht dan bij de jongste raming van oktober. Toen werd nog een tekort van 47,6 miljard verwacht. De verbetering ligt in de lijn van het recente nieuws dat de Bel­gische economie in het vierde kwartaal van vorig jaar verrassend gegroeid is. Maar voor staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) neemt dat niet weg dat de toestand ernstig is. In absolute cijfers is 44,9 miljard een historisch dieptepunt. Als het tekort wordt afgezet tegen de omvang van de economie, is het echter geen record. Die eer is nog altijd weggelegd voor 1981 met een deficit van 16 procent van het bbp. Zo'n 35,6 miljard van het tekort valt toe te schrijven aan de coronacrisis, 9,3 miljard tekort sleepten we al eerder mee. Volgens De Bleeker ligt de uitweg uit de rode cijfers in economische groei, maar wordt ook 2021 nog een moeilijk begrotingsjaar. 'Het tekort zal niet spontaan verdwijnen en de problemen die er al waren, zoals de vergrijzing, zijn niet weg.'