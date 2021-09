Corona mag dan tot leerachterstand hebben geleid, een nog grotere boosdoener is het lerarentekort.

'Scholen klagen dat ze de vacatures voor leraars wiskunde, Nederlands, Frans en wetenschappen nauwelijks ingevuld krijgen. Het goede nieuws is dat het aantal zij-instromers uit de privésector stijgt.' Dat zegt Trends-redacteur Roeland Byl.

Corona mag dan al tot leerachterstand hebben geleid, een nog grotere boosdoener is het lerarentekort. Scholen klagen dat ze de vacatures voor leraars wiskunde, Nederlands, Frans en wetenschappen nauwelijks ingevuld krijgen.Het goede nieuws is dat het aantal zij-instromers uit de privésector stijgt. Vorig schooljaar stapten 2818 werknemers over naar het onderwijs, of 15 procent meer dan een jaar eerder. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is trots dat zij-instromers bij hun overstap tot acht jaar anciënniteit kunnen meenemen. Want als het loonverlies te groot is, smelt het idealisme al snel weg.Dat er wat schort aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, is een oud zeer. Het blijkt ook uit de vele ideeën om het beroep aantrekkelijker te maken. GO!-topman Koen Pelleriaux pleit ervoor niet alle onderwijstaken te laten uitvoeren door de leerkrachten die voor de klas staan. Lesvideo's maken is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. In die visie is lesgeven of examens opstellen een kwestie van teamwerk. Het prijskaartje zal niet min zijn. Nu al worden in het Vlaamse onderwijs veel mensen wel als leerkracht betaald, terwijl ze niet voor de klas staan. En was het probleem niet dat er onvoldoende leerkrachten voor de klas stonden om onwillige scholieren te inspireren? Helaas is er geen wondermiddel om het lerarentekort snel op te lossen. Maatschappelijk heeft lesgeven een beetje het aura van een vluchtheuvel. In crisistijden wordt het een aantrekkelijk alternatief, terwijl in hoogconjunctuur de krappe arbeidsmarkt zich laat voelen. Om het potentieel van de zij-instromers te maximaliseren, is het daarom een goed idee de anciënniteitsbeperkingen weg te halen.