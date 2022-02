Ondanks het escalerende conflict met Rusland denkt de Europese Commissie niet dat de gasbevoorrading van Europa in gevaar komt. Het is niet zo dat bij onderbrekingen van de gasleveringen 'we van de ene op de andere dag zonder gas zullen komen te zitten', zei een woordvoerder van de Commissie dinsdag.

Nu Rusland de zelfverklaarde 'volksrepublieken' Donetsk en Loehansk als onafhankelijke staten heeft erkend en meteen militairen naar de twee gebieden in Oekraïne wil sturen, staat de Europese Unie op het punt nieuwe economische en andere sancties aan te nemen tegen Rusland. Gevreesd wordt dat Rusland in dat geval de gaskraan naar Europa zal dichtdraaien.

Volgens de Commissie hoeft dat niet meteen voor grote problemen te zorgen. Zo zijn de gasreserves in Europa momenteel voor ongeveer 30 procent gevuld. Bovendien zijn er verschillende landen die hun leveringen van vloeibaar aardgas aan de EU zullen kunnen opvoeren, luidt het bij de Commissie. Azerbeidzjan wordt genoemd, maar ook Egypte, Nigeria en Noorwegen. Afgelopen weekend zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nog dat de Europese Unie de rest van de winter gerust mag zijn over haar gasvoorraden, zelfs als de leveringen vanuit Rusland volledig onderbroken worden.

Tot voor kort dekte de EU net geen kwart (24%) van haar energiebehoefte af met gas, waarvan ongeveer 90 procent geïmporteerd werd. Van alle import was 40 procent afkomstig van het Russische Gazprom.

In aanloop naar de aankondiging van de nieuwe Europese sancties tegen Rusland, waarover de buitenlandministers sinds 16 uur in Parijs vergaderen, maakte de Duitse bondskanselier Olaf Scholz bekend dat zijn land de procedure voor de goedkeuring van de gaspijpleiding Nord Stream 2 stopzet. In Rusland reageerde voormalig president Dmitri Medvedev eerder laconiek. 'Welkom in een heel nieuwe realiteit, waar Europeanen binnenkort 2.000 euro gaan moeten betalen voor 1.000 kubieke meter gas', schreef hij op Twitter.

Aardgas wordt momenteel aan 79 euro per megawattuur verhandeld in Europa, na een forse stijging in de context van de oplopende spanningen rond Oekraïne. Omgerekend is dat 830 euro per 1.000 kubieke meter gas.

