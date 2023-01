Uit een nieuwe studie van CM Gezondheidsfonds blijkt het ongelijke risico op een slechtere gezondheidstoestand naargelang het inkomen. Volgens voorzitter Luc Van Gorp moet het gezondheidsbeleid in ons land meer samenhangen met het inkomen van patiënten. 'De onderzoeksresultaten zijn alarmerend.'

CM Gezondheidsfonds bestudeerde de gegevens van 4,5 miljoen van zijn leden, wat neerkomt op bijna 1 op 2 Belgen, en deelde 20.000 wijken op aan de hand van het mediaan fiscaal inkomen.

De onderzoekers maten hoe de gezondheidstoestand en zorggebruik verschillen tussen wijken met een laag mediaan fiscaal inkomen en die met een hoog mediaan fiscaal inkomen.

Hoger risico

Het rapport van de studie toont een direct verband tussen gezondheid en inkomensniveau. Wie in een arme wijk woont, heeft 80 procent meer kans om binnen het jaar te overlijden, en loopt daarnaast een hoger risico om chronische aandoeningen te ontwikkelen of in invaliditeit te geraken.

De gezondheidstoestand gaat dus achteruit naargelang het inkomen daalt en dat leidt tot meer nood aan zware zorg. Inwoners van de armste wijken hebben tot 23 procent meer risico om opgenomen te worden in het ziekenhuis en tot 39 procent meer risico om op spoed te komen dan inwoners uit de rijkste wijken.

Daartegenover zien de CM-onderzoekers wel meer uitstel van preventieve zorg bij inwoners uit de armste wijken dan bij diegene uit de rijkste wijken.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook in geestelijke gezondheidszorg maken mensen uit de armste wijken meer gebruik van zware zorg dan mensen uit rijke wijken.

Inwoners uit de armste wijken hebben tot 2,8 keer hoger risico op psychiatrische ziekenhuisopname dan rijke inwoners. Mensen uit rijkere wijken maken eerder gebruik van de psycholoog.

Volgens Luc Van Gorp, CM-voorzitter, is deze geestelijke gezondheidszorg financieel moeilijker toegankelijker voor de arme groep.

'We weten van deze groep dat zij vaker te maken krijgen met psychologische problemen. Het is voor ons belangrijk dat de geestelijke gezondheidszorg zo wordt georganiseerd dat deze mensen gemakkelijker toegang vinden tot de juiste hulp', zegt Van Gorp.

Oproep

De CM Gezondheidszorg vraagt de federale regering de gezondheidsongelijkheid aan te pakken. Daarbij adviseren de onderzoekers de overheid een gezondheidsbeleid op te zetten dat alle bevoegdheidsdomeinen omvat, vermits meerdere factoren waaronder het inkomen een rol spelen bij de gezondheidstoestand.

'Daar willen we als gezondheidsfonds graag mee onze schouders onder zetten,' zegt Luc Van Gorp. 'De data die uit zulke methodiek voortvloeit, kunnen we als gezondheidsfonds gebruiken om de gezondheid van onze leden te verbeteren.

