Chris Burggraeve maakt zich zorgen over het merk België: 'Haal cannabis uit het verdomhoekje'

Procter & Gamble. The Coca-Cola Company. AB InBev. Weinig Belgen klommen zo hoog in marketingfuncties bij die multinationals als Chris Burggraeve. Hij is half Amerikaan en half Belg, en woont in New York, niet ver van Central Park. Zijn decennialange marketingervaring heeft hij gebundeld in een boek, Marketing is Finance is Business.

...